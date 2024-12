Autofahren als Luxus: Was sich 2025 alles ändert

Strafen und Co. belasten Reiselust

Ein starkes Urlaubsjahr wird auch für 2025 erwartet. Für Autoreisende innerhalb von Europa ändern sich vor allem die Vignettenpreise, neu eingeführte Umweltzonen und Verkehrsstrafen. In Italien, dem Lieblingsreiseland der Österreicher, wird die Zutrittsgebühr in Venedig ausgeweitet. Auch Zugangsbeschränkungen für den Trevi-Brunnen in Rom sind im Gespräch. Speziell bei den Strafen wird es heftig: Wer etwa am Steuer ohne Kopfhörer telefoniert oder chattet, dem drohen Geldbußen von mindestens 250 bis 1000 Euro. Wer Haustiere aussetzt, muss den Führerschein abgeben.