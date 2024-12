„Laxobu“ will mit ihren Texten Mut machen

„Mit meinen Posts will ich bezwecken, dass sich die Leute in gewissen Situationen nicht alleine fühlen – bei Herzschmerz, Beziehungen“, erklärt die Jungunternehmerin, die auch „Tabuthemen“ wie mentale Gesundheit, Therapien etc. an- und bespricht. „Ich will auch mehr Realität auf Instagram bringen, authentisch sein“, betont Bugelnig, die übrigens ein „richtiger Fan“ von Bauer sucht Frau ist, dazu auf TikTok Content produziert. „Ich will die Sendung einmal moderieren“, träumt die 27-Jährige, die ihre Texte in Kärntner Dialekt übrigens im Buch „kleine und große Herzldinge“ zusammengefasst hat.