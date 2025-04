Bewohnerin blieb in verrauchter Wohnung

Während eine 40-Jährige in ihrer Wohnung in Klagenfurt in einem Topf am Herd Essen wärmte, legte sie sich auf die Couch – und schlief ein. Durch die starke Rauchentwicklung begann der Rauchmelder Samstag gegen 14 Uhr warnend zu piepsen, wodurch die Frau aufwachte und die Feuerwehr verständigte.