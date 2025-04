„Freizeit“ im großen Finale: Sonntag noch bummeln

„Draußn“ heißt die Sonderschau in Halle 2 der Klagenfurter Freizeit-Messe, wo auch die „Krone“ Lust auf alles weckt, was jetzt wieder im ganzen Land gemacht werden kann. Wandern etwa mit dem neuen Wanderführer von „Kärntner Linien“ und „Krone“, den es bei uns gibt. Ab Montag ist er dann in der Zentrale von „Kärntner Linien“ beim Bahnhof in Klagenfurt, in einzelnen Verkehrsbüros und in der Redaktion der „Krone“ erhältlich. So lange der Vorrat reicht…