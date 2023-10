Dschihadisten-Droge der Hamas: So wirkt Captagon

Mit Captagon vollgepumpt, begingen Hamas-Terrorkommandos am 7. Oktober in israelischen Siedlungen unvorstellbare Gräuel, weit mehr als 1000 Israelis wurden ermordet. Es dauerte Stunden, bis die Sicherheitskräfte die Terroristen in den Gazastreifen zurückdrängen konnten. Bei Leichen getöteter Terroristen stieß man später auf eine Auffälligkeit: Viele hatten weißlich-beige gefärbte Tabletten in ihren Taschen. Bei der chemischen Analyse stießen die Sicherheitskräfte auf einen alten Bekannten.