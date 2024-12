Neuer Machthaber: Befreier oder Steinzeitislamist?

Jubel ist in weiten Teilen Syriens ausgebrochen. Jubel über den Sturz des Assad-Clans, der über Jahrzehnte so viel Leid über das Land gebracht hatte. Auch vor der Wiener Oper fand eine spontane Freudenkundgebung der syrischen Gemeinde statt. Überall ist die Rede von Befreiung, von Hoffnung, von einem neuen, freien Syrien. Manche sprechen sogar von freien Wahlen, die es geben würde. Es wären die ersten in der Geschichte des Landes.