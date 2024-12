Im Eiskasten wird es richtig warm ums Herz

Die Zähne klappern in der eisernen Stille

Klamotten runter, Haube und Handschuhe rauf. Zudem muss ich Socken anziehen und bekomme Wollpatschen. Dann geht’s rein in die gute Stube. Die erste Minute ist kein Problem. Laura Huemer vom Biogena Store in Linz steht die ganze Zeit über im Warmen und zeigt mir den Daumen nach oben. Nett, das erste Drittel wäre also geschafft. Weiter geht’s, und schön langsam höre ich in der einsamen Stille dieses Eiskastens meine Zähne klappern.