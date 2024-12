AMS-Chef zweifelt an syrischer Abwanderungswelle

Nach politischen Veränderungen in Syrien bleibt offen, ob und wann syrische Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren könnten. AMS-Chef Johannes Kopf bezeichnet die Annahme einer schnellen Rückkehr vieler als „falsch“. Derzeit sind 23.988 Syrer in Österreich unselbstständig beschäftigt – Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt gelten als gering.