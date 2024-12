Wie sich der Kreml den Sturz von Assad schönredet

Wie geht es in Syrien weiter?

Denn wer in Syrien nun das Sagen hat, ist nicht ganz klar. Nach einem Spitzentreffen in der Hauptstadt Damaskus wurde Mohammed al-Bashir, bisher Regierungschef (Gouverneur) in der Rebellenhochburg Idlib, mit der Bildung einer neuen syrischen Regierung beauftragt. Das meldeten mehrere arabische Medien am Montag. Der bisher amtierende Ministerpräsident Mohammed al-Jalali erklärte in einer TV-Ansprache, er werde das Übergangskabinett unterstützen.



Die Parteien trafen sich bereits. Bashir ist im Video rechts zu sehen: