Kleine Skigebiete kämpfen ums Überleben

Daniel Paluselli, Leiter der Skischule Schwarzenberg am Bödele möchte es dennoch in Alberschwende versuchen. Er konnte sich mit den Grundeigentümern einigen und übernimmt den Skilift, weil die Schneesituation am Bödele zu unsicher sei und für Alberschwende bereits eine Genehmigung zur Beschneiung vorliege. Nun werden die dortigen Grundeigentümer an der Gesellschaft beteiligt, der Lift wieder aufgebaut und neue Schneekanonen wurden angeschafft. Er gehe davon aus, dass sich der Betrieb rechne, wenn man ihn mit Skischule, Verleih und Kiosk verknüpfe. Seine Motivation: „Es kann doch nicht sein, dass es im ganzen vorderen Bereich des Bregenzerwaldes kein Skigebiet gibt, wo die kleinen Kinder einfach auch nach Schule oder Kindergarten noch unkompliziert Ski fahren gehen können.“