Brandi Glanville schockt mit entstelltem Gesicht

Auf X postete Glanville jetzt ein Foto, auf dem sie sich ungeschminkt und mit auffälligen Schwellungen im Gesicht zeigt. „Krank!“, kommentierte die Reality-TV-Darstellerin das Selfie.

Parasit schuld an geschwollenem Gesicht?

„Was ist passiert?“, schrieb die 52-Jährige in einem weiteren Tweet. „Ich wünschte, ich wüsste es. Ich bin in diesem vergangenen Jahr andauernd im Spital und habe fast jeden Dollar, den ich habe, dafür verwendet, herauszufinden, was ich habe.“