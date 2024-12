Kinderskelett tauchte erstmals in den 80ern auf

Nicht nur auf den Gängen und in den Klassen der Vöcklabrucker Sport- und Integrationsmittelschule wird es heute das unumstrittene Gesprächsthema Nummer eins sein: Jenes teilmumifizierte Kinderskelett, das – wie die „Krone“ ausführlich in der Samstag-Ausgabe berichtete – am Freitag in einem Abstellraum im Keller der Schule zutage kam. Noch während des Schulbetriebs kümmerten sich Polizisten der Mordkommission des Landeskriminalamts um den beunruhigenden Fund – in Zivilbekleidung, um die Schüler nicht zu verschrecken.