So professionell läuft die Vorbereitung auf die EM

Es geht nicht nur ums Dabeisein, sondern sie wollen auch zeigen, dass sie zu den Besten Europas gehören – die Rede ist von Österreichs Teilnehmern bei den EuroSkills in Dänemark Anfang September. In Steyregg (OÖ) stieg zuletzt das zweite Vorbereitungs-Camp. Was dort und auch abseits davon am Trainingsplan stand, lesen Sie hier.