Woran der Traum vom Eigenheim für viele scheitert

Der Großteil der Bevölkerung stellt der Wohnpolitik ein schlechtes Zeugnis aus. Zu diesem Ergebnis ist eine Studie der Arbeiterkammer Oberösterreich gekommen. „Ein Eigentum bleibt für viele ein unerfüllter Wunsch. Hohe Baukosten, Kredite – die finanziellen Kosten sind kaum zu stemmen“, so AK-Präsident Andreas Stangl. Über die Hälfte der Befragten würde gerne Eigentum erwerben, kann sich das aber nicht leisten. Ein Grund für die AK, Forderungen an die Politik zu stellen. Darunter befinden sich mehr geförderter Wohnbau für leistbare Mieten, eine Erhöhung der Wohnbauförderung, eine Evaluierung des laufenden Wohnbaupakets sowie Förderprogramme für kleinere und mittlere Einkommen für Heizungstausch und Gebäudesanierung. „Gerade im ländlichen Bereich ist geförderter Wohnbau nicht im notwendigen Ausmaß vorhanden“, so Martin Oppenauer vom Institut für empirische Sozialforschung.