508 Kilo Dubai-Schokolade aus dem Verkehr gezogen

„Kollegen am Puls der Zeit“

„Dieser Aufgriff zeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen stets am Puls der Zeit sind. Unsere Kontrollen sind wichtige Beiträge zum Schutz der anständigen Unternehmen, die sich an die Regeln halten und Abgaben und Steuern gesetzeskonform entrichten“, sagte Finanzminister Gunter Mayr.