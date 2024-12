Lindt bekommt jetzt wegen Dubai-Schoko Probleme

Lidl gibt sich stur

Auch Lidl will Wilmers Einhalt gebieten. Der Discounter führt künftig nämlich eine Dubai-Schokolade unter der Eigenmarke Premium Deluxe in seinem Sortiment. Verkaufsstart: Mitte Dezember. Die Supermarktkette bekennt sich gleich dazu, dass die Hauptzutaten nicht aus Dubai seien. Dennoch will man weiter auf den Namen setzen. „Damit ist aus unserer Sicht der Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs aufgrund irreführender Werbung erfüllt“, zeigt sich Wilmers gegenüber der Bild überzeugt.