Imlauer erweitert sein Imperium um Millionen

Weitere zehn Millionen Euro will Hotelier Imlauer in Mitarbeiterwohnungen in Salzburg und der Steiermark stecken. In der Salzburger Haunspergstraße wurden dafür erst vor wenigen Tagen zwei generalsanierte Wohnhäuser angekauft. 22 Mitarbeiterwohnungen sollen an dem Standort in bester Lage entstehen. „Das werden Garconnieren sein, die die Mitarbeiter zu vergünstigten Konditionen bewohnen können“, so der Unternehmer. 500 Personen beschäftigt die Imlauer-Gruppe insgesamt.