„Landeshauptmann-Rabatt“ für Fünf-Sterne-Hotel

Es handle sich um ein besonderes, familiengeführtes Hotel, heißt es aus dem Büro des Landeshauptmanns. Das Tourismusland Salzburg wolle damit auch die Stärke der heimischen Hotelleriebranche demonstrieren. Dass die Konferenz in Leogang stattfindet, wurde ebenfalls lange geplant. Die vorletzte Landeshauptleute-Konferenz in Salzburg ging 2016 in der Stadt über die Bühne, damals im Festspielhaus.