Gestohlene Räder in Italien wieder aufgetaucht

Ein serbischer Lenker eines Transporters ist von der Polizei in der norditalienischen Stadt Thiene festgenommen worden, nachdem in seinem Fahrzeug drei in Salzburg entwendete Luxusräder gefunden worden waren. Insgesamt neun gestohlene Fahrräder wurden in dem Transporter entdeckt. Einige waren teilweise zerlegt und in Müllsäcke verpackt, wie lokale Medien berichteten.