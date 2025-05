Smokie in Salzburg: Rockiger Etikettenschwindel

„Cause for twenty-four years I‘ve been living next door to Alice.“ Es ist die wohl bekannteste Zeile aus dem größten Hit der britischen Band Smokie. Die Nummer „Living Next Door to Alice“ schaffte es im Jahr 1976 in mehreren europäischen Ländern an die Spitze der Hitparade – der heutige Bassist von Smokie war damals noch lange nicht geboren. Überhaupt ist von der Originalbesetzung mittlerweile niemand mehr mit an Bord, dennoch füllt die Gruppe bei ihren Tourneen immer noch die Hallen.