Letsch: „Das hätte vor der Saison keiner erwartet“

Rapid hat Selbstvertrauen

Die Hütteldorfer haben nach dem Trainerwechsel (Stefan Kulovits hat interimistisch nach Robert Klauß übernommen) wieder an Fahrt aufgenommen und zuletzt durch Siege gegen Austria Wien und Sturm Selbstvertrauen tanken können. Allerdings spielen sie am Donnerstag im Europacup-Play-off gegen den Sieger aus LASK gegen Hartberg. „Mit welcher Aufstellung sie genau spielen, ist die große Unbekannte“, weiß auch Salzburgs Letsch nicht, was er erwarten kann.