Er lässt Ostbahn Kurti wieder auferstehen

Erstmalig wagte man sich im vergangenen Jahr in Wien an die Öffentlichkeit. Zusammen mit seinem Sohn Luca sowie Georg Gabler und Lucas Müller brachte man die Musik von Dr. Ostbahn zurück auf die Bühne. „Die Programmzusammenstellung war schwierig. Wir haben auch die Fans im Vorfeld befragt, welche Nummern sie unbedingt hören wollen“, sagt Bei. Das Unternehmen ging auf: Das Konzert in der Szene Wien war komplett ausverkauft – 2025 geht man mit dem Projekt auf Tournee. Am 4. Juni macht man im Salzburger Rockhouse Station. Noch sind einige Restkarten verfügbar. „Das ein oder andere Geschichterl von damals wird es sicherlich auch zu hören geben“, schmunzelt der Bassist.