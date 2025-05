Schön, aber: Daran sollte man besser nicht lecken

Was aussieht wie ein zuckersüßer Fiebertraum aus Barbie-Land, ist in Wahrheit eine scharf formulierte Kritik an einer Welt, die sich im Schönen verliert – und darin ertrinkt. Zwischen Candy-Fetisch, Konsumrausch und Sehnsucht nach dem Paradies lädt Eilergerhard ein, genauer hinzusehen. Und zu erkennen: Nichts ist so harmlos, wie es aussieht.