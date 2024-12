Diese Salzburger reden bei Koalition in Wien mit

Diese Gruppe hat durch die jüngsten Pleiten in Handel und Industrie noch einmal an Brisanz gewonnen. Gestern, Freitag, wurde verhandelt, und auch über das Wochenende laufen die Gespräche. Die Stadt-Salzburgerin Schmidt sitzt seit September 2023 für die SPÖ im Nationalrat in Wien und leitet in der Arbeiterkammer Salzburg die Abteilung Wirtschaft. Zurzeit ist sie wie ihre Verhandlungskollegen hauptsächlich in Wien. „Es ist eine sehr intensive Zeit für alle Beteiligten“, sagt Schmidt.