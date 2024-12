AMS-Chefin leidet mit bangenden KTM-Mitarbeitern

250 Mitarbeiter erfuhren bereits, dass sie gehen müssen, weitere 500 Beschäftigte werden noch im Zuge des Insolvenzverfahrens bei KTM abgebaut – diese Zahlen wurden nach dem Runden Tisch beim Land Oberösterreich bestätigt. Am Freitag rückte das AMS mit einem Großaufgebot an Mitarbeitern an – sogar mit Hilfe aus Salzburg.