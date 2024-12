Warum Krise viele Mitarbeiter verzweifeln lässt

Neun Standorte

„mensch & arbeit“ wurde 1953 wurde in der katholischen Kirche in Oberösterreich gegründet, erster Standort war am Voest-Gelände. Aktuell gibt es landesweit neun Standorte. Im gesamten Team arbeiten derzeit 36 Personen, acht davon sind in der Mobbingberatung im Einsatz.