Nach Pleite: Erstmals Geld von KTM für Mitarbeiter

Es ist nicht das, was den Mitarbeitern zuerst versprochen worden war, aber es ist zumindest etwas! Am Donnerstag überwies KTM den Beschäftigten die zustehenden Summen für einen Arbeitstag und den Dezember-Anteil des Weihnachtsgeldes. Vor Weihnachten will der Motorradhersteller auch das Dezember-Gehalt überweisen, sicherte man den Beschäftigten zu.