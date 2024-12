Pierer tritt nicht mehr als Industrie-Sprecher auf

Beim Adventempfang der Industriellenvereinigung letzte Woche in der Tabakfabrik in Linz hatte Stefan Pierer schon gefehlt, auch bei der Businessgala der Oberbank im Jänner 2025 wurde sein geplanter Auftritt bereits abgesagt – was wenig verwunderlich war, da aufgrund der Insolvenz bei Motorradhersteller KTM der Fokus des Unternehmers, der sein Lebenswerk retten will, derzeit ganz woanders liegt.