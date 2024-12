„Profitrainer geht sich in Österreich nicht aus“

Nach 25 Jahren in Österreich, davon die letzten zehn in Wien, muss der 43-Jährige nun wieder zurück in seine Heimat Deutschland. Und in ein Angestellten-Verhältnis. „Profitrainer zu sein, geht sich im Badminton in Österreich nicht aus. Ich bin selbstständiger Unternehmer und nachdem einer meiner wichtigsten Auftraggeber meinen Vertrag nicht verlängert hat, bin ich zu diesem Schritt gezwungen“, schildert er.