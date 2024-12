16-Jährige am Kirchtag vergewaltigt: „Todesangst!“

Staatsanwältin Krenare Fida ist überzeugt, dass der Angeklagte sein Opfer vergewaltigen wollte, wenn nicht rechtzeitig ein Paar vorbeigekommen wäre, das sich gerade von dem Kirchtag in einer Oberkärntner Gemeinde auf den Heimweg machen wollte. „Für mich war die Situation eindeutig“, erzählt ein Zeuge beim Prozess in Klagenfurt vor Richter Gernot Kugi. „Die Hose des Mädchens stand offen, man sah die Unterhose, er hielt sie fest – was wird er wohl im Sinne gehabt haben?“