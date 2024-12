Udo Jürgens: Nachlass-Stücke werden versteigert

Das Auktionshaus erklärte, die Online-Auktion sei vom 23. bis 30. Jänner in Köln geplant. Ab der zweiten Jännerwoche 2025 präsentiere Sotheby‘s „die zeitlose Ikone Udo Jürgens“ mit Vorbesichtigungen in München und Wien sowie mit einer 13-tägigen Highlights-Ausstellung in Köln. Versteigert werden auch Kunstwerke aus seinem Besitz, darunter eine Plastik von Hans Arp und eine Papierarbeit von Gustav Klimt. Auch der Künstler Manfred Bockelmann, der Bruder von Udo Jürgens, ist mit vier Gemälden vertreten. Eines von Jürgens‘ Liedern heißt: „Mein Bruder ist ein Maler“.