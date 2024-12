„Am meisten habe ich von Udo Jürgens gelernt!“

Bevor Rainer Husar 2022 wieder in seinem geliebten Kärnten andockte, hielt er noch in Wien Hof, als er bei Hans Schmid den Pfarrwirt in Döbling zum Hot Spot machte. Auch hier hielten ihm viele prominente Stammgäste die Treue und kehrten bei ihm gerne ein. So, wie es auch an seinem jetzigen Standort, dem Wörthersee wieder ist. Hier lebt und liebt er mit seiner Irene und freut sich über die beruflichen Erfolge seiner Tochter Laura, die als Journalistin tätig ist. Wünsche zum Geburtstag? „Ich gebe es zu, ich habe noch ein bisserl etwas vor. Und so lange man mir nicht die Freude an der Arbeit nimmt, tauche ich gerne noch mit an. Wichtig ist für mich dabei aber immer: Nicht zurückschauen, sondern immer nur nach vorne!“ Alles Gute!