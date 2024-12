„Nur ein offenes Gärtchen bleibt blühend“

Sie sind nicht zuletzt durch ihre Professur an der Kunstuniversität mit Graz verbunden. Was hat sich in 30 Jahren hier verändert?

Ich kann mich erinnern, dass ich schon in den 1980ern immer wieder nach Graz zum musikprotokoll gepilgert bin. Es gibt immer ein Auf und Ab, aber man muss dafür kämpfen, etwas lebendig zu halten. Dort, wo ein guter Humus vorhanden ist, wird es auch immer zum Aufblühen kommen.