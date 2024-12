Wahnsinn! Grazer verbieten Fan-Utensilien des KAC

Gastfreundschaft sieht definitiv anders aus! Bei den KAC-Gastspielen in Graz sind die Klagenfurter Auswärtsfans immer in großen Zahlen dabei – bis zu 1000 Anhänger unterstützen die Rotjacken dort bei jeder Partie. Scheinbar sehr zum Ärger der Steirer. So missfiel der große Jubel in der Halle – auch bei den neutralen Sitzplatzsektoren – nach dem 4:0-Sieg des KAC am 22. November der Grazer Chefetage um Neo-Boss Herbert Jerich scheinbar so sehr, dass jetzt völlig kuriose Konsequenzen gezogen werden.