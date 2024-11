Rumänien: Sorgenfall an Europas Ostflanke

Strategische Bedeutung für NATO und EU

Mit der längsten EU-Grenze zur Ukraine und seiner Rolle als Transitland für Waffenlieferungen an Kiew ist Rumänien ein unverzichtbarer Pfeiler der NATO-Ostflanke. In Deveselu steht die NATO-Raketenabwehrbasis, in Constana entsteht bis 2040 die größte Luftwaffenbasis des Militärbündnisses in Europa – ein milliardenschweres Projekt, das Rumäniens strategische Bedeutung unterstreicht. Anstoss für die Planungen war die russische Annexion der Krim 2014.