Was die Berliner Mauer 1989 zu Fall brachte

Zwar waren diese friedlichen Demonstrationen auch bisher mit Gewalt aufgelöst worden, doch diesmal wollten die Granden der DDR den Demonstranten einen besonderen Denkzettel verpassen. Man musste stärker durchgreifen, denn die Massendemonstrationen griffen mittlerweile auch auf die Städte Dresden, Magdeburg, Rostock und Schwerin über.

Was die DDR-Bürger bei diesen friedlichen Demonstrationen forderten, klang in den Ohren von Westeuropäern selbstverständlich. Für die SED-Spitze – die marxistisch-leninistische Staatspartei, deren alleiniger Führungsanspruch in der DDR-Verfassung festgeschrieben gewesen war – galt es als Hochverrat: Die Demonstranten forderten politische Mitbestimmung, eine demokratische Neuordnung, das Ende der SED-Herrschaft, Meinungsfreiheit und Reisefreiheit sowie die Abschaffung des berüchtigten Ministeriums für Staatssicherheit („Stasi“) – alles, was im politischen System der DDR absolut nicht vorgesehen war.