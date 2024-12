Darauf sollte Österreich im Syrien-Konflikt hoffen

Um den neuerlichen Konflikt in Syrien zu verstehen, ist ein Blick in die Vergangenheit notwendig: Im Jahr 2011 startete die Opposition gegen den damaligen Anführer Assad einen Aufstand. In den beiden Folgejahren kamen immer mehr radikal-islamistische Kräfte in der Opposition an die Macht. Als auch noch Dschihadisten aus den Golfstaaten in den Bürgerkrieg einstiegen, geriet dieser komplett außer Kontrolle. Genau in dieser Phase gründete sich auch der Islamische Staat (IS).