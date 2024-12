Güterzug prallte in Lkw: ÖBB-Strecke gesperrt!

Wegen eines schweren Unfalls zwischen einem Güterzug und einem Lkw am späten Dienstagnachmittag in der Steiermark ist die ÖBB-Strecke zwischen Leoben und Bruck an der Mur gesperrt. Bei dem Aufprall sind leere Autotransportwagen entgleist. Wann die Zugstrecke wieder freigegeben werden kann, wird am Mittwoch bei Tageslicht begutachtet.