„ÖVP, SPÖ, NEOS werden ihre Versprechen brechen“

NEOS, Babler und Nehammer unerfahren

Auf die aktuellen Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS blickend, attestiert Glawischnig: „Die NEOS sind vollkommen unerfahren, was Regierungsverhandlungen betrifft. Und sie haben gewisse Indiskretionen nach außen getragen, was kein Vertrauensbeweis ist. Das ist ganz schwierig in solchen Verhandlungen. Auch Babler ist im Wesentlichen unerfahren, was Regierungsverhandlungen betrifft. Der war zwar Bürgermeister, aber das ist nun ein ganz anderes Verhandeln über eine Regierungskoalition. Zu dritt noch dazu. Und Nehammer hat in dem Sinne auch noch keine großen Wahlerfolge gefeiert. Das ist schon eine ziemlich explosive Melange geworden mittlerweile. Und es gibt den Zeitdruck, der dazukommt.“