Austria Klagenfurt reichte noch nicht alles nach!

Schon in den vergangenen Saisonen poppten bei den Waidmannsdorfern – was das liebe Geld betrifft – immer wieder hausgemachte Negativ-Meldungen auf. Hervorgerufen von den eigenen Spielern! Denn bekanntlich fällt die Austria ja alljährlich bei der Umfrage der Fußballer-Vereinigung in puncto „Pünktlichkeit der Gehälter“ durch, kassiert da stets die geringste Punkteanzahl aller Bundesligisten. Wie (un)passend, dass die Profis auch diesmal wieder einen Monat auf den Lohn warten mussten.