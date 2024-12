Brad Pitt muss explosive Ehe-Details preisgeben

Jolie will Rosenkrieg beenden

Warum dieser Punkt relevant für den Streit um das Weingut sei: „Meine Mandantin wollte nie, dass es so weit kommt und hat Mr. Pitt sogar als Erstes ihre Anteile angeboten. Doch obwohl Mr. Pitt Miraval durchgehend unter seiner Kontrolle hatte, hat er immer noch mehr Forderungen an sie erhoben!“