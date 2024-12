Hofburg-Herr im Minus

Die Kritik am Bundespräsidenten hinsichtlich seiner Vorgangsweise nach der vergangenen Nationalratswahl will nicht verstummen. Der schwer geschlagene steirische ÖVP-Chef und bisherige Landeshauptmann Drexler deutete in seiner ersten larmoyanten Reaktion auf seine Wahlniederlage an, der Bundespräsident habe einen massiven Anteil daran.