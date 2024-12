ÖSV-Herr mit zweitem Kreuzbandriss in elf Monaten

Walch nimmt den Kampf erneut an

„Ich habe mir wieder das Kreuzband im linken Knie gerissen und auch der Meniskus ist kaputt“, verrät Walch, der am vergangenen Freitag neuerlich in Hochrum von Dr. Christian Fink operiert wurde und die zweite Saison in Serie verpasst. „Natürlich war es ein großer Schock und gerade am Anfang schwer zu verkraften. Mittlerweile hatte ich aber viel Zeit darüber nachzudenken und ich werde alles tun, um mich neuerlich zurückzukämpfen.“