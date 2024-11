ÖSV-Hoffnung gibt in Kanada sein Speed-Comeback

„Die Vorfreude ist schon riesig“, gesteht Martin-Luis Walch, der mit Österreichs Europacup-Speedtruppe am Montag in Richtung Kanada abheben wird, im Gespräch mit der „Krone“, in dem er auch verrät, welches Spezialprogramm sein linkes Knie nach dem Kreuzbandriss vor gut zehn Monaten braucht und was seine Ziele für den kommenden Winter sind.