Gymnasium verlangt Bußgeld für Zuspätkommen

Kommt eine Schülerin oder ein Schüler zu spät, so muss sie oder er sich im Sekretariat melden, sofern keine Entschuldigung für die Verspätung vorliegt. Dort wird ein Verzugsschein ausgestellt. Häufen sich diese an, gibt es eine Verwarnung. Erst danach übergibt die Schule den Fall an die Bußgeldstelle der Stadt Nürnberg. Diese kann dann die Strafe verhängen – und zwar fünf Euro pro Tag, an dem die Schülerin oder der Schüler unentschuldigt gefehlt hat oder zu spät gekommen ist.