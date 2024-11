Mutter verhängt Schulverbot und pfeift auf Strafen

Selbst die dritte Strafe beeindruckte Mutter nicht

Doch was, wenn Eltern darauf pfeifen und ihre Kinder trotzdem daheim lassen? Dann flattern wieder Bescheide ins Haus, aber in Form von Geldstrafen. Das ist auch der Fall bei einer Stadt-Salzburgerin, die ihre zwei schulpflichtigen Kinder im Alter von 13 und 11 Jahren partout nicht in die Schule schicken will. 220 Euro pro Kind muss sie jetzt blechen. Und es war bereits die dritte verhängte Strafe, wie aus einer Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts Salzburg hervorgeht.