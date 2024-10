Schulen: „Eltern schieben nur Verantwortung ab“

Laut Bildungsdirektion Wien ist die Zahl der vom Unterricht suspendierten Schüler im letzten Schuljahr in Wien um sieben Prozent auf insgesamt 756 gesunken. Die Direktorin zweifelt das an: „Wenn es heißt, dass diese Zahlen wegen Gewaltworkshops zurückgegangen sind, dann ist das Blödsinn. Vielleicht sind sie weniger geworden, weil nur mehr im schlimmsten Fall suspendiert wird.“ Lehrervertreter Thomas Krebs forderte erst kürzlich für jeden Schulstandort einen Grätzel-Polizisten. Doch an in ihrer Schule gebe es bereits eine sehr enge und gute Zusammenarbeit mit der Polizei, betont die Direktorin. Doch was könnten Lösungen sein?