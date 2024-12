Lokalgast fast zu Tode gestoßen: 43 Monate Haft

Absichtliche, schwere Körperverletzung, oder nicht? Das war die Kernfrage in dem Prozess am Landesgericht Klagenfurt – und die Antwort entscheidet darüber, ob ein Angeklagter die doppelt so hohe Strafe erhält. In diesem Fall ging es für den mehrfach vorbestraften 22-Jährigen als Rückfallstäter um eine Strafdrohung von bis zu 15 Jahren (!) oder eben „nur“ siebeneinhalb Jahren Gefängnis.