Die deutsche Antwort auf Brigitte Bardot ist tot!

Als deutsche Antwort auf Brigitte Bardot gefeiert

Der Film wurde ein Klassiker des deutschen Nachkriegskinos – und Baal später als deutsche Antwort auf Brigitte Bardot gefeiert. Danach war sie in etlichen Filmen und Serien zu sehen. Dazu gehören „Das Mädchen Rosemarie“, „Wir Kellerkinder“ und „Die junge Sünderin“. Sie spielte auch in Edgar-Wallace-Filmen mit und in Rainer Werner Fassbinders „Berlin Alexanderplatz“. Sie hatte auch Rollen in Serien wie „Liebling Kreuzberg“ und „Schwarzwaldklinik“. Auch in TV-Krimis – etwa im „Tatort“ – war sie öfter zu sehen. In zweiter Ehe war sie mit dem österreichischen Schauspieler Helmuth Lohner verheiratet.