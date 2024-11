Jäger in Nacht aus Leoganger Steinbergen gerettet

In der Nacht zum Samstag wurden Bergretter aus Leogang zu einem schwierigen Einsatz alarmiert. Ein etwa 70-jähriger Jäger war in der Nähe seiner Jagdhütte in den Leoganger Steinbergen gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Zwölf Bergretter stiegen unter schwierigen Bedingungen zu ihm auf. Darunter war ein Arzt, der den Jäger erstversorgte.